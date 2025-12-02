Расходы американцев на онлайн-покупки в "черную пятницу" выросли до рекордной суммы

Совокупные онлайн-покупки американцев в "черную пятницу", следующий за Днем благодарения день, выросли на 9,1% относительно предыдущего года и достигли $11,8 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, говорится в отчете Adobe Analytics.

Это новый рекорд для онлайн-продаж в этот день, когда ритейлеры традиционно предлагают существенные скидки.

В отчете отмечается, что покупатели стали активнее пользоваться ИИ-инструментами, позволяющими сравнивать цены в разных магазинах. К таким сервисам относятся Sparky от Walmart и Rufus от Amazon, появившиеся только в этом году.

Большой популярностью у американцев пользовались игрушки, включая наборы LEGO, карточки для игры Pokemon, игровые консоли Nintendo Switch и PlayStation 5, а также наушники AirPods и миксеры KitchenAid.

В стартующий сегодня "киберпонедельник", специально придуманный как день распродаж в онлайн-магазинах, потребительские расходы могут увеличиться на 6,3% относительно прошлого года, до $14,2 млрд, прогнозирует Adobe. Ожидается, что самые большие скидки - до 30% - будут действовать на электронику, а также на одежду и компьютеры.