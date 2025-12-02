В Азербайджане изменен порядок подачи сведений о ввозимых товарах

Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла изменения в своё решение № 6 от 14 марта 2022 года "Об утверждении формы сведений о товарах, ввозимых налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в нефтегазовом секторе или относящимися к государственному сектору, а также налогоплательщиками, использующими систему выпуска "Зелёный коридор".

Как сообщает Day.Az, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение в связи с этим.

Согласно решению, налогоплательщики будут заполнять форму сведений о ввозимых товарах через электронный кабинет, созданный в информационной системе Государственной налоговой службы при министерстве, и представлять её в налоговый орган.

Таким образом, название решения расширено до "Форма сведений о товарах, ввозимых налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в нефтегазовом секторе или относящимися к государственному сектору, а также налогоплательщиками, использующими систему выпуска "Зелёный коридор", и порядок её представления".

Также, согласно новому решению, налогоплательщики будут представлять форму сведений о товарах, подлежащих импорту, через электронный кабинет, созданный в информационной системе Государственной налоговой службы при Министерстве, заполнять форму через электронный кабинет и представлять ее в налоговый орган.

Юридическому отделу Министерства поручено в течение трёх дней обеспечить направление настоящего решения в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов.