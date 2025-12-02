Азербайджан задаёт стандарт: в ОТГ принят новый План диаспорного взаимодействия

Автор: Инглаб Мамедов, Trend

В столице Венгрии Будапеште состоялось 7-е совещание руководителей государственных органов, отвечающих за вопросы диаспоры стран - участниц Организации тюркских государств. Мероприятие стало очередной важной площадкой для углубления сотрудничества между тюркскими странами в одном из ключевых направлений современной внешней политики - общественной дипломатии. В заседании приняли участие генеральный секретарь ОТГ, представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и принимающей стороны - Венгрии. Азербайджан на мероприятии представлял председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чья позиция стала одним из центральных акцентов обсуждения.

Работа в сфере диаспорной политики давно вышла за рамки поддержки соотечественников за рубежом. Сегодня это полноценный инструмент международного влияния, позволяющий странам ОТГ формировать общий гуманитарный и культурный контекст, укреплять информационное присутствие и продвигать стратегические интересы на глобальном уровне. Миллионы представителей тюркских народов в разных странах мира - это огромный потенциал, который требует системного, совместного и взаимодополняющего подхода. Именно диаспора становится глобальным носителем общих ценностей, культуры и языка, а также связующим звеном между тюркскими государствами и международным обществом.

Азербайджан в последние годы выстраивает наиболее комплексную и эффективную модель диаспорной политики, становясь ориентиром для других членов ОТГ. Была сформирована современная многоуровневая система взаимодействия с зарубежными азербайджанскими общинами, основанная на постоянной коммуникации, поддержке, образовательных программах и широкой культурной деятельности. В результате эта система не только усилила связи с соотечественниками по всему миру, но и преобразовалась в полноценный инструмент международного гуманитарного влияния страны.

В своем выступлении Фуад Мурадов подчеркнул, что усиление тюркского сотрудничества в гуманитарной сфере имеет стратегическое значение. Он напомнил, что ОТГ была создана на основе Нахчыванского соглашения, и отметил, что взаимодействие между странами Организации в последние годы стало еще более интенсивным. По его словам, именно реализация Тюркской стратегии совместной деятельности диаспор. "Двусторонние и многосторонние встречи, программы, форумы и инициативы в рамках ОТГ вносят важный вклад в расширение и укрепление сотрудничества между нашими странами", - отметил Мурадов.

Особое внимание в Будапеште уделялось координации диаспорной работы в рамках ОТГ - и опыт Азербайджана является одним из самых успешных в тюркском мире. Госкомитет последовательно развивает международные партнерства, выстраивает системную работу с диаспорскими организациями, оперативно реагирует на вызовы, связанные с дезинформацией, и активно выступает за создание единой гуманитарной повестки тюркских стран. В ходе обсуждений представители стран отметили, что общая работа должна и дальше строиться "на основе согласованных стратегий и общей ответственности", что полностью соответствует азербайджанскому подходу.

Значимым итогом встречи стало принятие "Плана совместных действий по диаспоре" на 2026 год - документа, который объединяет усилия тюркских стран в разработке единой линии гуманитарной и культурной политики. Этот шаг стал результатом многопланового обсуждения, широкого обмена опытом и активной позиции Азербайджана, который в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых центров формирования общественной дипломатии тюркского мира.

Совещание в Будапеште показало, что страны ОТГ заинтересованы в постепенном переходе к новой архитектуре общественной дипломатии, основанной на взаимодополняемости и стратегической координации. На этом фоне деятельность Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана выделяется своей системностью, долгосрочным видением и инновационным подходом. Реализуемые инициативы, масштаб проводимых проектов и стратегический подход превращают азербайджанскую модель в один из самых успешных примеров работы с диаспорой в регионе, обеспечивая стране устойчивый гуманитарный и информационный эффект на международной арене.