В Баку проходит круглый стол на тему "Общественно-политические науки на фоне современных вызовов: аналитические центры, академическая наука и университеты"

В Баку в связи с выступлением Президента Ильхама Алиева на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана, проходит круглый стол на тему "Общественно-политические науки на фоне современных вызовов: аналитические центры, академическая наука и университеты".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, модератор мероприятия - председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж. За круглым столом выступят председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров, вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев, руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, заместитель проректора по государственному управлению и академической работе Университета АДА Анар Велиев, заместитель директора Института проблем образования Фуад Чирагов, руководитель Центра популяризации науки UNEC Этибар Алиев и заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, профессор Исахан Велиев.

Затем состоятся обсуждения по различным темам.

