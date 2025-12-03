«Барселона» обыграла «Атлетико»

"Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 19-ого тура Ла Лиги.

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Ленты.ру".

Встреча состоялась в Барселоне в ночь на 3 декабря и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес. Кроме того, нападающий каталонского клуба Роберт Левандовский не реализовал пенальти. Гол престижа за "Атлетико" забил Алехандро Баэне.

Таким образом, "Барселона" одержала пятое место подряд и сохранила лидерство в чемпионате Испании с 37 очками. В свою очередь "Атлетико" занимает четвертую позицию, имея в своем активе 31 балл.