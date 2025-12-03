https://news.day.az/sport/1799498.html «Барселона» обыграла «Атлетико» "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 19-ого тура Ла Лиги. Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Ленты.ру". Встреча состоялась в Барселоне в ночь на 3 декабря и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес.
«Барселона» обыграла «Атлетико»
"Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 19-ого тура Ла Лиги.
Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Ленты.ру".
Встреча состоялась в Барселоне в ночь на 3 декабря и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес. Кроме того, нападающий каталонского клуба Роберт Левандовский не реализовал пенальти. Гол престижа за "Атлетико" забил Алехандро Баэне.
Таким образом, "Барселона" одержала пятое место подряд и сохранила лидерство в чемпионате Испании с 37 очками. В свою очередь "Атлетико" занимает четвертую позицию, имея в своем активе 31 балл.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре