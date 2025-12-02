Эксперт спрогнозировал коррекцию цены биткоина

Биткоин может подешеветь до 50 000 долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун заявил, что криптовалюта оказалась "чрезмерно переоцененной" относительно золота - соотношение BTC/XAU по состоянию на 1 декабря составляет более 20x, тогда как справедливой оценкой является уровень около 13x.

Аналитик связывает ситуацию с неустойчивой динамикой фондового рынка. В частности, он обратил внимание на то, что 120-дневная волатильность индекса S&P 500 снижается до минимума с 2017 года. Это, по его словам, может стать сигналом к новому падению рисковых активов, среди которых биткоин традиционно один из первых реагирует на изменение настроений.

Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи обвинили МакГлоуна в предвзятости и попытках искусственно усилить панику: "Этот парень всегда первый, кто публикует прогнозы в красный день для биткоина, но молчит, когда рынок идет вверх".

Другой участник обсуждения назвал аналитика "мошенником", подчеркнув, что покупает биткоин каждые две недели уже более восьми лет и находится "в зоне большой прибыли".

Напомним, что ранее эксперты Bloomberg рассказали о факторах давления на биткоин и глобальные рынки.