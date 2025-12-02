Азербайджан вновь избран в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей

1-2 декабря 2025 года прошло 16-е Совещание государств-участников Второго протокола ЮНЕСКО к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, по итогам заседания Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета по защите культурных ценностей на 2025-2029 годы.

За четыре вакантных места в Комитете претендовали шесть государств. В результате конкурентного голосования Азербайджан набрал наибольшее число голосов уже в первом туре.

Комитет создан для обеспечения защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, мониторинга соблюдения Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола, а также оказания технической, правовой и институциональной поддержки странам.

МИД Азербайджана отмечает, что переизбрание страны в Комитет отражает ее позитивный международный имидж в сфере охраны культурного наследия, активную работу на глобальных платформах и последовательную государственную политику в этой области.

Азербайджан ранее входил в состав Комитета в 2021-2025 годах.