В утреннем небе засняли редкое атмосферное явление - ВИДЕО

Утренняя глория представляет собой облако-рулон высотой от 1 до 2 км, которое может достигать 1000 км в длину. Как передает Day.Az, это редкое и впечатляющее атмосферное явление обычно наблюдается ранним утром и представляет собой длинный, почти идеально цилиндрический вал облаков, движущийся с большой скоростью над поверхностью земли.