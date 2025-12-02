В утреннем небе засняли редкое атмосферное явление

Утренняя глория представляет собой облако-рулон высотой от 1 до 2 км, которое может достигать 1000 км в длину.

Как передает Day.Az, это редкое и впечатляющее атмосферное явление обычно наблюдается ранним утром и представляет собой длинный, почти идеально цилиндрический вал облаков, движущийся с большой скоростью над поверхностью земли.