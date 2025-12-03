https://news.day.az/world/1799454.html Трамп выступит с заявлением Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с заявлением в 14:30 по местному времени (23:30 по Баку). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом. В расписании говорится, что президент выступит с заявлением, но его тема не раскрывается.
