Трамп выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с заявлением в 14:30 по местному времени (23:30 по Баку).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

В расписании говорится, что президент выступит с заявлением, но его тема не раскрывается.