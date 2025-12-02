Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау - ФОТО - ВИДЕО
В городе Актау (Казахстан) в рамках торжественной церемонии закрытия проекта "Культурная столица Тюркского мира - 2025" с концертной программой выступил Заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, под руководством балетмейстера Джейхуна Губадова.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.
В ходе мероприятия зрителям были представлены азербайджанский народный танец "Узундере" и композиция "Əsr Türkün əsridir", исполненная совместно с заслуженной артисткой Гюлюстан Алиевой.
В завершение церемонии балетмейстер Джейхун Губадов был награждён премией Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
