«Nar» поддерживает укрепление сотрудничества с НПО в сфере КСО

Выгодный мобильный оператор "Nar" принял участие в конференции на тему "Участие НПО в политике КСО частного сектора: опыт и подходы", где обсуждались развитие национальной практики корпоративной социальной ответственности (КСО) и возможности сотрудничества между компаниями и неправительственными организациями. Мероприятие было организовано Национальным форумом НПО Азербайджана и Центром социально-экономических исследований "Приоритет" при финансовой поддержке Агентства господдержки неправительственных организаций.

Трёхдневное мероприятие собрало ведущие компании, банки, бизнес-ассоциации, а также представителей специализированных НПО. В выступлениях было отмечено, что КСО - это не просто социальные акции, а неотъемлемая часть стратегического управления бизнесом. В рамках конференции директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям "Nar" Хокүма Керимова представила доклад о подходе компании к КСО, механизмах взаимодействия с НПО и мониторинге проектов, а также поделилась своими взглядами на перспективы будущего сотрудничества.

Отметим, что "Nar" развивает свою деятельность в сфере КСО как стратегическое направление, направленное на создание долгосрочной социальной ценности. Мобильный оператор поддерживает устойчивые проекты в области инклюзивности, развития образования, национального культурного наследия и патриотизма, уделяя особое внимание расширению социальных инициатив в регионах. Компания рассматривает сотрудничество с НПО как важную модель партнёрства для более эффективной реализации социальных проектов.

В настоящее время оператор "Nar" обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.