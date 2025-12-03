Азербайджан и Гамбия обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

2 декабря 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Гамбии Серингом Моду Нджие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения. Особое внимание уделялось председательству Гамбии в ОИС и приоритетам предстоящего председательства Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением и пожелал успехов в работе. Кроме того, обсуждались региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих стран.