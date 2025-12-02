Евросоюз и Армения примут новую стратегическую повестку партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, подписание ожидается на предстоящем 3 декабря шестом заседании Совета партнёрства ЕС-Армения.

В беседе с армянскими журналистами Еврокомиссар подчеркнула, что отношения Армении и ЕС сегодня "более тесные, чем когда-либо", затронула несколько ключевых направлений - от либерализации визового режима до вопросов безопасности и финансовой поддержки, и сообщила, что подготавливаемый к подписанию документ включает компоненты, связанные с безопасностью и обороной, не уточнив подробностей.

Марта Коса уведомила, что ЕС передал правительству Армении План действий по либерализации визового режима (Action Plan), однако предупредила, что это процесс, который не происходит "за день".

"Либерализация виз - это не только разрешение на поездки. Мы должны быть уверены, что Армения сможет контролировать границы, обмениваться данными и документами. Значительная часть финансирования по программе ЕС "План роста" (Growth Plan) будет направлена именно на эти реформы", - отметила она.

Коснувшись выборов, ожидаемых в Армении в 2026 году, Кос заявила, что ЕС предусмотрел 12 миллионов евро, чтобы помочь Армении в борьбе с иностранным вмешательством и манипулированием информацией (FIMI), киберугрозами и в развитии стратегической коммуникации.

"Мы не знаем, каким будет результат ваших выборов, но очень надеемся, что Армения останется сильной демократической страной и не пойдёт по пути авторитаризма. Мы видели, что происходит, когда автократическим режимам позволяют подрывать демократию", - сказала еврокомиссар.