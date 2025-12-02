Азербайджан предпринимает важные шаги на пути развития ИИ и цифровой экономики

В Азербайджане предпринимаются конкретные шаги для решения задач в области искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в ходе выступления на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) Службы ASAN.

Он отметил, что в стране ведется масштабная работа в различных направлениях, в том числе в сфере применения искусственного интеллекта:

"Однако сегодня мы должны признать, что объём предстоящей работы несопоставимо больше того, что уже сделано. Одной из ключевых частей стратегии Азербайджана является диверсификация экономики. В последние годы проведена значительная работа по снижению зависимости от нефтегазового сектора и развитию других отраслей".

С. Алекперов подчеркнул, что удвоение ненефтяного экспорта в результате инвестиций в размере 213 миллиардов долларов США, направленных в ненефтяной сектор за последние 20 лет, свидетельствует о повышении глобальной конкурентоспособности Азербайджана в этой сфере.

"В стратегии "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", утвержденных распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста определено как один из пяти национальных приоритетов страны. В этой связи ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий является одной из основных стратегических целей", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что в рамках этой стратегии подготовлен "Стратегический план развития цифровой экономики (2026-2029)", который находится на стадии окончательного утверждения и направлен​​на ускорение цифровой трансформации страны.

"Стратегия включает в себя многочисленные инициативы и проекты, направленные на технологическую трансформацию бизнеса, формирование конкурентоспособного человеческого капитала и переход управления к моделям, основанным на данных. Утвержденная в этом году "Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" направлена ​​на ответственное и этичное внедрение искусственного интеллекта, расширение инноваций во всех секторах экономики и укрепление цифровой безопасности", - заключил С.Алекперов.