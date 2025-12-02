Одна морская история в Баку – в эстетике неона

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся показ спектакля "Одна морская история", выполненного в эстетике неона. Постановка, рассчитанная на широкую аудиторию, призвана привнести свежий взгляд в творческую практику театрального искусства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль "Одна морская история" выделяется своим визуально-поэтическим форматом, который опирается одновременно на ритм, танец и повествование. В музыкальной постановке сочетались неоновая подсветка, динамичные сценические образы и атмосфера моря. Потоки ярких цветов органично переплетались на сцене, создавая уникальный визуальный эффект.

Руководитель проекта - Ульвия Бабирли, постановщик - Тахмина Гумбатова, художники - Эльмира Фариз, Ряван Керими, музыкальная редакция - Али Джафарзаде. В ролях - Заур Алиев, Диана Хозино, Самире Аллекберова, Илахе Ализаде.

Зрители почувствовали ритм волн, движение воды и энергетику каждого движения актёров, что вызвало живой отклик и восторг публики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az