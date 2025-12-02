В Баку проходит презентация полугодовых результатов "Академии 4SI - Национальной программы", реализуемой в рамках совместного сотрудничества Центра анализа и координации четвёртой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана и Фонда развития образования при Министерстве науки и образования.

Как сообщает во вторник Day.Az, в презентации принимают участие представители государственных и частных структур, руководители образовательных учреждений и партнеры проекта.

В рамках мероприятия состоится презентация полугодовых результатов "Национальной программы", совещание по интеграции университетских учебных программ с платформой Coursera, презентация "Создание будущего, основанного на навыках, в эпоху искусственного интеллекта", "Совещание по совершенствованию учебных программ Coursera в контексте налаживания сотрудничества между университетом и Coursera" и обсуждение интеграции курсов, предлагаемых на платформе Coursera, в университетские учебные программы.

