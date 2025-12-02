Казахстан намерен увеличить мощности нефтепереработки

В рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана планируется поэтапное увеличение объемов переработки нефти.

Как передает Day.Az, об этом на заседании правительства Казахстана сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, объем производства нефтепродуктов в 2024 году составил 14,52 млн тонн, в текущем году планируется произвести 14,55 млн. тонн продукции. До 2040 года планируется в два раза увеличить производство нефтепродуктов, с 14,52 до 29,2 млн тонн.

Кроме того, к 2040 году ожидается устойчивое улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+ и экспорт на внешние рынки.

"К 2032 году мощность действующих заводов будет доведена до 30 млн тонн за счет проектов расширения. Стратегической целью к 2040 году является запуск нового крупнотоннажного НПЗ мощностью 10 млн тонн с глубиной переработки 95%. Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - отметил министр.