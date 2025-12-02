Каспий мелеет

Понижение уровня воды в Каспийском море в последние годы вызывает серьезную обеспокоенность в обществе. Наблюдается, что на отдельных участках прибрежной зоны значительные площади земли оказались на суше. На этом фоне высказываются предположения о возможном строительстве на данных территориях жилых домов и иных объектов.

В то же время ряд экспертов отмечает, что проведение строительных работ на таких участках может представлять риск. По их мнению, возведение жилых и других капитальных сооружений в зонах, подвергшихся осушению, не соответствует требованиям безопасности.

Как сообщает Day.Az, эксперт по строительным вопросам Самир Набиев в комментарии Milli.Az отметил, что снижение уровня Каспия объясняется несколькими научными факторами.

По его словам, происходящие изменения связаны с расхождением тектонических плит, а также со снижением водности реки Волги, которая является основным источником притока в Каспий.

Набиев подчеркнул, что при любом виде строительства на таких территориях необходимо предусматривать комплекс мер безопасности.

"Речь идет о берегоукрепительных работах, использовании свайных конструкций и других видах усиления оснований. Важным условием является и подготовка проектной документации, которая должна быть утверждена соответствующими государственными структурами. Разрешение на строительство выдается только после утверждения проекта", - пояснил он.

Эксперт добавил, что при проведении строительных работ должно обеспечиваться строгое соблюдение технических норм и требований. Вместе с тем, по его словам, поскольку понижение уровня воды носит естественный характер, выдача разрешения на строительство жилых зданий на подобных участках маловероятна.

"Даже при наличии разрешения возможно возведение лишь нежилых объектов или объектов общественного назначения. Они могут быть построены только на специальных опорных системах - свайных конструкциях", - заявил Набиев.

Ранее мы сообщали, что Каспийское море уже отступило на 100, 150, а местами и на 200 метров. В районе Гызылагачского залива Каспий отступил на 2 километра. Ожидается, что этот процесс продолжится в течение 15-20 лет.