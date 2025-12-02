В Брюсселе проходят обыски в представительстве ЕС и Колледже Европы

Полиция Бельгии провела обыски в Службе внешних связей ЕС (EEAS) в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств Союза.

Как передает Day.Az, согласно свидетелям, полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовном конфликте интересов. Представитель EEAS также подтвердил факт обыска.

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных о ходе расследования источников, уголовное расследование началось после заявлений о том, что Европейская служба внешнеполитических ведомств и Колледж Европы в 2021 и 2022 гг. незаконно использовали государственные средства ЕС.

Колледж Европы (College of Europe), основанный в 1949 г., считается высшим учебным заведением ЕС для дипломатов и госслужащих, среди выпускников которого есть ведущие политики и должностные лица европейских институтов.