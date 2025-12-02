Открытие границы с Турцией станет поворотным моментом для региона

Соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне, создали беспрецедентные возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские медиа, об этом сегодня на брифинге по итогам 6-го заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что обсуждал с европейскими коллегами работу, проводимую по реализации проекта TRIPP.

По словам министра, дополнительные шаги, включая открытие границы между Арменией и Турцией и реализацию крупных инфраструктурных программ, могут существенно изменить политическую и экономическую архитектуру всего региона.