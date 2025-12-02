https://news.day.az/world/1799416.html Открытие границы с Турцией станет поворотным моментом для региона - Мирзоян Соглашения, подписанные 8 августа в Вашингтоне, создали беспрецедентные возможности. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские медиа, об этом сегодня на брифинге по итогам 6-го заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские медиа, об этом сегодня на брифинге по итогам 6-го заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Он отметил, что обсуждал с европейскими коллегами работу, проводимую по реализации проекта TRIPP.
По словам министра, дополнительные шаги, включая открытие границы между Арменией и Турцией и реализацию крупных инфраструктурных программ, могут существенно изменить политическую и экономическую архитектуру всего региона.
