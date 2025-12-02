В 2026 году в Азербайджане откроется посольство Эстонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Так, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, входящие в повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, а также региональные и глобальные темы.

Отмечено, что активизация политического диалога и взаимных визитов между нашими странами вызывает удовлетворение. Подчёркнута важность взаимной поддержки в рамках международных платформ. В этом контексте были рассмотрены направления сотрудничества.

Во время разговора министр Маргус Цахкна сообщил о принятии официального решения об открытии посольства Эстонии в Азербайджане в 2026 году. В свою очередь, министр Джейхун Байрамов отметил, что этот шаг заслуживает высокой оценки, подчеркнув, что он придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Кроме того, был проведён обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.