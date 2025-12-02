В одном из районов Баку под снос попадают более 30 зданий

В Баку и его пригородах люди живут в домах, которые давно планируется снести. В столице и окрестностях насчитывается около 16 тысяч зданий с истекшим сроком эксплуатации, по всей стране - 25 тысяч. Еще 1,1 тысячи зданий официально признаны аварийными.

Как сообщает Day.Az, эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Азадов в интервью Bizim.Media отметил, что Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в последние 5-6 лет ограничивал выдачу разрешений строительным компаниям.

"В результате цены на рынке недвижимости резко изменились. Мы наблюдаем частое и резкое повышение цен. Кроме того, существует более давняя проблема. Согласно постановлению Кабинета министров №83, в первом микрорайоне Баку должны быть снесены здания французского проекта. На территории насчитывается более 30 таких зданий. С апреля 2017 года снос этих зданий был утвержден соответствующими органами и Кабинетом министров, однако до сих пор в этих зданиях живут люди", - заявил Азадов.