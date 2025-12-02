В Баку открылась экспозиция "Палитра любви" к Международному дню инвалидов

В Музейном центре состоялось открытие выставки "Sevgi palitrası" (Палитра любви) - работы детей с различными нарушениями развития, в том числе с синдромом Дауна. Мероприятие приурочено к 3 декабрю - Международному дню инвалидов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот день учреждён в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Основные цели дня - повысить информированность о проблемах людей с инвалидностью, призвать к уважению их достоинства, прав и благополучия, а также содействовать их полноценной интеграции во все сферы общественной жизни: политическую, социальную, экономическую и культурную. В этот день по всему миру проходят различные акции, выставки, концерты и другие мероприятия, направленные на признание талантов, ресурсов и прав людей с инвалидностью.

В открытии приняли участие представители ОО "Qayğı - Sağlam Nəsil Naminə", художники, представители общественности и любители искусства. Цель выставки - способствовать интеграции в общество людей с особенностями развития, показать их творческие способности и привлечь внимание общества к важности поддержки.

На экспозиции представлены работы 21 ребёнка - детей с синдромом Дауна и различными ограниченными возможностями развития. Посетители с интересом и теплом восприняли выставку. Мероприятие стало важным шагом на пути более внимательного и чуткого отношения к людям с особыми потребностями и наглядной демонстрацией их творческих дарований.