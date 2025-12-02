В Баку состоится международный кинофестиваль

Шестнадцатый выпуск Бакинского международного кинофестиваля, учрежденный Центром молодых кинематографистов, в этом году пройдет в рамках кинофестиваля Baku Cinema Breeze 25, организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики и Киноагентством Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торжественная церемония открытия фестиваля состоится 5 декабря в киноцентре "Низами".

В этом году в программе фестиваля будут представлены 78 фильмов из 34 стран мира. Показ фильмов в течение пяти дней будет проходить в киноцентре "Низами".

Отметим, что вход на показы фестивальных фильмов свободный.

Начиная с прошлого года фестиваль объявил конкурс полнометражных фильмов. В его рамках представлены четыре конкурсные программы, фильмы будут оцениваться отдельным составом жюри.

В национальном конкурсе фестиваля участвуют 16 короткометражных игровых и документальных лент, а также 5 студенческих фильмов в отдельной номинации. Из 21 представленного произведения будут определены лучшие.

Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 9 декабря.