Минская группа ОБСЕ стала символом коррупции, дипломатической неэффективности и инструментом информационной войны, который правительство Армении и Франция активно использовали против продвигаемых Азербайджаном усилий по установлению устойчивого мира.

Об этом сказал Day.Az американский учёный в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейс.

По его словам, показательным примером дипломатического провала Минской группы стало назначение и деятельность посла Джеймса Уорлика, чья работа в Баку и регионе Южного Кавказа обернулась пустой тратой средств американских налогоплательщиков, а также азербайджанских налогоплательщиков, оплачивавших его дорогостоящее проживание в бакинских гостиницах без каких-либо реальных результатов на практике.

"Минская группа ОБСЕ оказалась полным провалом. Подписание Вашингтонской декларации от 8 августа 2025 года в Белом доме, стало историческим событием и продемонстрировало, что у стран ЕС нет реальных рычагов для содействия миру и стабильности на Южном Кавказе. Более того, безответственное руководство Франции привело к тому, что азербайджанская нация длительное время страдала от провалов дипломатов ОБСЕ - включая Джеймса Уорлика, Бриса Рокфейля и Карен Донфрид", - сказал он.

Питер Тейс подчеркнул, что у Баку нет положительного опыта взаимодействия с Минской группой ОБСЕ и её международными представителями и высокопоставленными дипломатами, что стало прямым следствием провальной деятельности самой группы.

"Легитимные, точечные военные операции Вооружённых сил Азербайджана в Карабахе, проведённые в сентябре 2023 года, продемонстрировали глубокую слабость руководства ОБСЕ и двойные стандарты её дипломатов, систематически пытавшихся давить на Баку и распространять фейковые сведения об Азербайджане", - заключил американский эксперт.

Отметим, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально завершила Минский процесс и упразднила связанные с ним структуры по состоянию на 23:59 30 ноября 2025 года.

Официальное закрытие Минского процесса ОБСЕ и всех связанных с ним структур свидетельствует о том, что 30-летний формат посредничества по армяно-азербайджанскому конфликту полностью канул в лету. Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, подписанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Президента США Дональда Трампа, сформировала основную политическую базу этого процесса. На основании этого документа обе страны обратились в ОБСЕ, в результате чего консенсусом 57 государств-членов было принято решение о прекращении деятельности Минской группы.