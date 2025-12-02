В Азербайджане введут спецправила для получения медстраховки

В Азербайджане продолжат обеспечивать медицинской страховкой детей, пенсионеров, людей с инвалидностью, нетрудоспособных и безработных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса, посвященного обсуждению бюджета на 2026 год.

По его словам, в обществе неверно трактуют предстоящие изменения, хотя впервые в законе прямо закрепляется, что безработные также будут охвачены госстрахованием.

В проекте предусмотрено 900 миллионов манатов страховых взносов - это охватит от 3 до 7,5 миллиона граждан. Еще около 2 миллионов работников страхуются совместно с работодателями, индивидуальные предприниматели - самостоятельно.

Министр подчеркнул, что будут действовать специальные правила, а критерии выявления граждан, занятых неформально, определят в электронном порядке.

"На основе персонализированных данных будет установлено, к какой категории относится гражданин. Если человек не попадает в льготную категорию, будет уточнен источник его дохода, при этом он также не останется вне системы страхования. Напротив, для таких граждан создается возможность, уплатив дополнительный страховой взнос, воспользоваться медицинскими услугами в любом объеме.

Предлагаемые изменения являются очередным важным шагом к расширению охвата населения социальной страховкой. Сегодня полностью охватываются все категории граждан, за исключением тех, кто осуществляет деятельность незаконным образом", - заявил Бабаев.

Он добавил, что новые правила расширяют охват соцстрахованием и исключают лишь тех, кто ведет незаконную деятельность. Он назвал заявления о том, что "с безработных будут требовать ежемесячные взносы", дезинформацией.