Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку

В настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю национального праздника - Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов.

"Успешно развивается эффективное взаимодействие в торгово-экономической, нефтегазовой сферах, в области возобновляемой энергии, инвестиций, цифровизации и других направлениях.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и успешно продолжать совместные усилия по углублению и диверсификации нашего сотрудничества, которое послужит благополучию двух стран и народов", - отмечается в письме.