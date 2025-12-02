Япония намерена в следующем году завершить создание собственного аналога GPS

1 февраля следующего года на орбиту будет запущен последний по счету японский спутник "Митибики" системы регионального позиционирования QZSS. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ближайший запуск "Митибики" запланирован на 7 декабря 2025 года. Нахождение после 1 февраля на орбите семи "Митибики" позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники.

QZSS, которую называют "японской GPS", предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Погрешность QZSS для гражданских пользователей в определении местоположения объектов на поверхности Земли составляет всего несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.