Азербайджанская виолончелистка стала лауреатом Международного конкурса

Азербайджанская виолончелистка Русалина Гусейнзаде в составе трио Noa (класс профессора Андрея Бондурянского, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского) стала лауреатом Международного конкурса камерных ансамблей имени Сергея Танеева в номинации "Фортепианное трио".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гала-концерт и церемония награждения прошли в Малом зале Московской государственной консерватории. В состав трио также вошли российская скрипачка, лауреат международных конкурсов Регина Пахмутова и японский пианист Тайсэй Сигэно.

В финальном туре ансамбль исполнил фортепианное трио азербайджанского композитора, Народного артиста Азербайджана Мусы Мирзоева, а также трио композитора С. Танеева.

Жюри присудило ансамблю дополнительную премию за артистизм, отметив яркость и высокое исполнительское мастерство молодых музыкантов.

Отметим, что в сентябре этого года Р. Гусейнзаде была удостоена второй премии на Международном конкурсе виолончелистов имени С.Н. Кнушевицкого, став первой представительницей Азербайджана, удостоенной этой награды.