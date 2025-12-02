Минюст США всерьез взялся за провокатора Адама Шиффа

Министерство юстиции США начало расследование, связанное с нарушениями при ведении ипотечных дел в отношении проармянского сенатора Адама Шиффа.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CNN, полученные из близких к делу источников, расследование ведут прокуратура штата Мэриленд и генеральный инспектор Федерального агентства по финансированию жилья.

Поводом стала нестандартная активность Билла Пульте - главы агентства FHFA, который открыто призывал Минюст начать уголовные дела против Шиффа и других демократов. Именно Пульте фактически запустил расследования, и на этом фоне появились подозрения, что люди, представлявшиеся его сотрудниками, могли незаконно вмешаться в процесс.

Свидетельница Кристин Биш, которую вызвали на допрос по повестке большого жюри, рассказала, что от неё потребовали предоставить всю переписку с лицами, которые утверждали, что действуют по поручению Пульте или сотрудника Минюста Эда Мартина. Следователи пытаются понять, действительно ли эти люди имели отношение к официальным структурам или выдавали себя за федеральных сотрудников.

Параллельно изучается, не были ли материалы большого жюри по делу другой фигурантки Летиции Джеймс незаконно переданы третьим лицам.

Биш утверждает, что передавала свои данные о Шиффе в офис Пульте после того, как представители этого офиса сами вышли на связь. На допросе, по ее словам, следователи задавали больше вопросов о возможной координации.

По мере того как расследование расширяется, становится очевидно, что Министерство юстиции серьезно и фундаментально взялось за дело проармянского сенатора, ведь вокруг Шиффа годами накапливались вопросы - как по его сомнительным политическим действиям, так и по его попыткам влиять на ключевые процессы, направленные против президента Дональда Трампа.

Усиление роли Минюста показывает, что ситуация явно не будет развиваться в пользу сенатора. Тот факт, что ведомство разбирается и с тем, кто и как пытался организовать преследование по этому делу, бьет прямо по тем механизмам влияния, на которые Шифф привык опираться. И хотя официальных обвинений пока нет, всё больше признаков указывает на то, что в перспективе сенатор столкнется с серьезными проблемами. Момент, когда ему придется отвечать за свои шаги, может оказаться гораздо ближе, чем казалось ранее.