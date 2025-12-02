Подведены итоги полугодия "Национальной программы - Академия 4Sİ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказала руководитель отдела управления проектами 4SİM Гюльмина Меликзаде в ходе презентации, посвященной результатам полугодия "Национальной программы - Академия 4Sİ", реализуемой в рамках совместного сотрудничества Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции при министерстве экономики и Фонда развития образования при министерстве науки и образования.

По ее словам, среди пользователей платформы "Coursera" преобладают бакалавры. В числе 10 тысяч пользователей, зарегистрированных на платформе Coursera в рамках пилотного проекта, большую часть составляют женщины.

"Основная цель "Национальной программы", то есть второго этапа - расширение цифровых навыков, подготовка местных специалистов с международными сертификатами и обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами. В настоящее время в программе зарегистрировано 37 500 пользователей. Более 13 тысяч из них пользуются бесплатной программой. Всего пользователям предоставлено 217 тысяч курсов, из которых 77 тысяч уже завершены. Курсы также можно использовать через мобильное приложение. Участники, успешно завершившие курс, получают специальный цифровой бейджик", - сказала Г. Меликзаде.

Она отметила, что, по показателям пользователей по регионам, лидируют Баку (34 148 человек), Абшерон (2 883 человека) и Сумгайыт (2 371 человек). "Среди вузов Азербайджанский государственный экономический университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности входят в двойку лидеров по показателям завершения курсов. Что касается уровня образования, большую часть участников составляют бакалавры. В программе также участвуют 816 человек со средним и эквивалентным ему образованием. В разбивке по профессиональным категориям - 16 751 специалист, 2200 учителей, 1351 студент, 605 руководителей высшего звена и 332 инженера. Что касается опыта работы, чаще всего платформой пользовались люди с 10-20-летним стажем. В этой категории зарегистрировано 7374 участника. Количество участников с 1-3-летним стажем составило 6178 человек", - сказала Г. Меликзаде.

Эти курсы в основном охватывают искусственный интеллект, управление проектами и другие актуальные цифровые направления, добавила она.