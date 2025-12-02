Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Сегодня ЕС подписывает с Ереваном новую "стратегическую повестку". В повестке - экономическая помощь, развитие институтов, сотрудничество в области обороны и безопасности, а также поддержка против гибридных угроз и кибератак перед парламентскими выборами.

Но давайте прямо: без Президента Ильхама Алиева и без Азербайджана этих переговоров просто не было бы. Никто бы с Арменией не считался, никто бы не садился подписывать документы. Именно Президент Азербайджана с первых дней после Второй Карабахской войны выдвинул мирную повестку, выступил за открытие коммуникаций и нормализацию отношений. Его последовательная стратегия создала реальность, в которой с Ереваном начинают считаться, а экономическое продвижение становится возможным.

Верховный комиссар ЕС Марта Кос сама признала, насколько важен для Евросоюза проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). В Ереване она заявила, что ЕС ведет переговоры с США, Азербайджаном и Турцией по этому проекту, который также известен как Зангезурский коридор. Это новый транспортный маршрут в рамках Среднего коридора, соединяющий Центральную Азию с Европой через Каспий.

Цифры говорят сами за себя: Азербайджан за два года увеличил грузопотоки по Среднему коридору почти на 90%. Кроме того, страна обладает крупнейшим флотом на Каспии, девятью международными аэропортами и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. А Европа уже инвестирует 10 миллиардов евро в развитие Среднего коридора. Однако очевидно, что без участия Баку ни один из этих планов не имеет шансов на успех.

Без Азербайджана ни TRIPP, ни экономическая поддержка Армении, ни "стратегическая повестка ЕС" просто не имели бы смысла. Сегодня, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, Ереван начинают воспринимать всерьез, и именно Баку диктует правила игры в регионе, обеспечивая мир, стабильность и стратегическое развитие.

Если бы не стратегическая линия Президента Алиева, Армения до сих пор находилась бы на обочине региональной политики. Тридцать лет изоляции, оккупации чужих земель и экономической стагнации - вот чем жила страна. Именно Азербайджан создал реальные стимулы для Еревана двигаться к диалогу, открытию коммуникаций и экономическому развитию.

Сейчас перед Арменией есть реальные стимулы двигаться к диалогу, открытию коммуникаций - а значит, получить наконец реальное и устойчивое экономическое развитие. Это - созданные Азербайджаном новые реалии, и Ереван должен с ними не только и не столько смириться, сколько воспользоваться открывающимися возможностями.

Азербайджан показал всему региону: без стратегического лидерства невозможны ни мирные переговоры, ни крупные инфраструктурные проекты, ни международная поддержка. И именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву регион обретает стабильность, безопасность и новые ориентиры для развития.