KIZILELMA: перехват, который ломает эпоху

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о демонстрационном перехвате, выполненном турецким боевым дроном Bayraktar Kizilelma.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Казалось, еще вчера в военных штабах мира спорили о том, способен ли беспилотник заменить истребитель. Сегодня этот вопрос уже звучит как архаика. Демонстрационный перехват, выполненный турецким боевым дроном Bayraktar Kizilelma, стал тем самым моментом, когда история не просто сделала поворот - она сменила направление движения. Больше не важно, кто сидит в кабине. Важно, кто способен мыслить быстрее, атаковать дальше и действовать там, где пилотируемая авиация всегда была слишком дорогим и слишком медлительным инструментом.

Kizilelma показал то, чего многие стратеги боялись вслух признать: беспилотные истребители больше не вспомогательная техника. Они выходят на тот уровень, где могут доминировать в воздухе против реальных целей, перехватывать, маневрировать, атаковать и держать небо под контролем. Это не гиковская презентация технологий, не выставочный маркетинг. Это шаг, который меняет правила игры на уровне военной доктрины, геополитики и глобального баланса сил.

Самое интересное - этот прорыв произошел не в лаборатории, а на поле новой стратегической конкуренции. Турция продемонстрировала, что эпоха асимметричных войн перестает быть про партизанов и дешевые дроны по земле. Она выходит в новый эшелон - в небо, где решает уже не тоннаж ракеты и не стоимость самолета, а интеллект, автономность и способность наносить удар быстрее, чем противник успеет осознать угрозу.

Мы привыкли, что будущее должно наступать постепенно. Но Kizilelma показал: иногда оно обрушивается на голову мгновенно. И весь мировой ВПК сейчас вынужден перестраивать мышление. Потому что в воздух поднялся не просто новый класс боевых машин. В воздух поднялась новая военная философия.

Технологический прорыв: первый боевой перехват в воздухе беспилотником

30 ноября 2025 года Турция вписала свое имя в историю военной авиации, осуществив то, что еще недавно казалось научной фантастикой. Впервые тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат - Bayraktar KIZILELMA - успешно обнаружил, сопроводил и поразил воздушную цель с помощью ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением. Этот тест над Черным морем у побережья Синопа ознаменовал собой первую в мире боевую атаку БПЛА на реактивную цель за пределами прямой видимости (режим BVR, Beyond Visual Range). До сих пор подобные возможности считались прерогативой исключительно пилотируемых истребителей новейшего поколения. Bayraktar KIZILELMA продемонстрировал точность перехвата, сопоставимую с действиями летчика-аса, тем самым раздвинув представления о возможностях беспилотной авиации.

Техническая сторона испытания подкрепляет масштаб достижения. KIZILELMA оснащен бортовым радаром с активной фазированной решеткой MURAD (AESA) разработки турецкой компании ASELSAN - радиолокатором того же класса, что устанавливается на современные истребители-"стелс". Именно с его помощью беспилотник первым обнаружил скоростную реактивную мишень, запущенную в рамках тестового сценария, и взял ее на сопровождение. После этого KIZILELMA произвел пуск ракеты GÖKDOĞAN - первой турецкой ракеты "воздух-воздух" средней дальности с активным радиолокационным самонаведением, разработанной институтом TÜBİTAK SAGE. Выпущенная из подкрыльев беспилотника ракета выполнила маневр "горка" (loft) для увеличения дальности и затем поразила цель прямым попаданием. Целью выступал беспилотный реактивный самолет-мишень с собственным двигателем - то есть максимально приближенный к реальному вражескому воздушному объекту. Факт успешного поражения цели подтвердил работоспособность всей цепочки: обнаружение - захват - пуск - наведение - поражение, выполненной полностью автономно средствами турецкой разработки. Впервые в истории турецкой авиации национальный летательный аппарат выпустил по воздушной цели ракету отечественного производства, направляемую национальной радиолокационной системой. Каждый элемент - платформа, радар, ракета - был создан внутри страны, что особо подчеркнул генеральный директор Baykar Халук Байрактар, назвав испытание поворотным моментом и отметив: "национальным самолетом, радаром и ракетой мы замкнули всю цепочку перехвата своими силами - эта гордость принадлежит нашей нации".

Руководство турецкого ВПК не скрывало торжественности момента. Главный технический директор Baykar Сельчук Байрактар провозгласил: "Сегодня мы открыли двери в новую эру истории авиации. Впервые в мире беспилотный боевой самолет выпустил ракету "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и с ювелирной точностью поразил воздушную цель". Он подчеркнул, что Турция стала первой страной, достигшей этого рубежа, назвав день историческим. Министерство обороны Турции также заявило, что "нашими силами мы продолжаем совершать прорывы ради будущего наших детей; история свидетельствует, что сила - это наше будущее". Эта риторика отражает не только национальную гордость, но и осознание турецкими элитами глобального значения события. Фактически, на рубеже 2025 года начался новый этап в эволюции боевой авиации, где беспилотные системы переходят от вспомогательных функций к непосредственному завоеванию превосходства в воздухе.

Важно понять, чем столь уникален прецедент с KIZILELMA на фоне предыдущих достижений беспилотников. До сих пор БПЛА применялись преимущественно для разведки и ударов по наземным целям. Да, были эксперименты по оснащению дронов ракетами "воздух-воздух": например, американский ударный дрон MQ-9 Reaper еще в 2017 году сбил воздушную мишень с помощью малой тепловой ракеты. В ходе боев на Украине в 2023 году российская сторона даже пыталась адаптировать старые ракеты Р-60 к барражирующим беспилотникам Geran-2 для перехвата других дронов. Однако все эти случаи кардинально отличались по масштабам и контексту. MQ-9 - дозвуковой винтовой дрон - применял малую ракету по малоразмерному беспилотнику, то есть решал задачу ПВО на тактическом уровне. В противоположность этому, KIZILELMA - это реактивный малозаметный аппарат массой около 6 тонн, сопоставимый по габаритам с истребителем, который впервые выполнил полноценный перехват на большой дальности с использованием собственного радара. По сути, турецкий БПЛА продемонстрировал способность выполнять функцию истребителя-перехватчика: находить и уничтожать воздушные цели до того, как они приблизятся на опасную дистанцию. Ракета GÖKDOĞAN, запущенная KIZILELMA, по своим характеристикам аналогична современным ракетам класса AIM-120 AMRAAM, состоящим на вооружении истребителей НАТО - ее дальность превышает 65 км. Таким образом, Турция показала, что беспилотная платформа способна решать задачи завоевания превосходства в воздухе, а не только поддержки войск на земле. Это революционный сдвиг парадигмы: граница между пилотируемой и беспилотной боевой авиацией начала стремительно стираться.

Особого упоминания заслуживает точность и слаженность, продемонстрированные системой в ходе испытания. По сообщению Baykar, поражение цели было достигнуто "за пределами прямой видимости с полной точностью", что подтверждается видеокадрами испытания - на них ракета после сложной траектории поражает реактивный беспилотник-мишень буквально "в лоб". Для сравнения, даже для опытных летчиков такие пуски BVR сопряжены с вызовами: необходимо не только обнаружить цель на большой дистанции, но и удерживать ее в захвате радара, передавая обновления ракете в процессе полета. Успешное выполнение этих этапов автономной системой свидетельствует о серьезном прорыве в алгоритмах управления и надежности бортовых датчиков. KIZILELMA доказал, что способен "видеть, не будучи увиденным, и поражать, не будучи пораженным", как образно охарактеризовали концепцию разработчики. Малозаметность платформы (благодаря стелс-конструкции и малой радиолокационной заметности) в сочетании с мощным радаром позволяет ей обнаруживать противника раньше, чем тот обнаружит беспилотник. В реальной воздушной войне это даст критические секунды преимущества - возможность первым выпустить ракету и уклониться от ответного огня. Таким образом, на чисто тактическом уровне появление таких систем обещает повысить смертоносность и интеллектуальность воздушного боя: дрон-перехватчик может подкрадываться незаметно и наносить удар внезапно.

Неудивительно, что мировой экспертный сообщества мгновенно отреагировало на турецкие новости. Если до сих пор беспилотники-"охотники" существовали лишь в проектах или на испытаниях без боевого применения, то KIZILELMA продемонстрировал зрелость технологии. Аналитики отмечают, что даже полуавтономные беспилотники, оснащенные АФАР-радарами и дальнобойными ракетами, способны кардинально осложнить планы противника в случае конфликта. Группа таких БПЛА, развернутая для обороны, может держать под прицелом вражеские самолеты на дистанции, отсекая их от охраняемого воздушного пространства и вынуждая противника либо отказываться от наступательных замыслов, либо нести неприемлемые потери. Иными словами, воздушное пространство можно эффективно закрыть при помощи беспилотных перехватчиков, даже если у обороняющейся стороны не хватает современных пилотируемых истребителей. Это открывает возможности для стран второго эшелона (не обладающих огромными военно-воздушными силами) - теперь они получают инструмент сдерживания, ранее доступный лишь великим державам. Конечно, полностью заменить человека такие системы пока не способны: они уступают в способности к сложным внезапным маневрам и не имеют гибкости человеческого мышления в непредвиденных ситуациях. Тем не менее, начало положено: искусственный интеллект и автоматизация достигли порога, за которым беспилотники начинают уверенно конкурировать с пилотируемыми платформами в ключевой области - ведении воздушного боя.

Пилотируемо-беспилотное взаимодействие: новая оперативная философия

Не менее значимым аспектом синопского испытания стало отработка концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия (MUM-T, Manned-Unmanned Teaming). Bayraktar KIZILELMA совершал полет не в одиночку: его сопровождали пять истребителей F-16 ВВС Турции, вылетевшие с авиабазы Мерзифон, а также тяжелый разведывательно-ударный беспилотник Akıncı. В ходе ключевой фазы испытания KIZILELMA вошел в построение с "Фальконами", отрабатывая совместный групповой полет - фактически, имитируя боевой порядок эскадрильи, где рядом действуют пилотируемые и беспилотные машины. Истребители F-16 выполняли роль командного звена, обеспечивая ситуационную осведомленность и прикрытие, тогда как KIZILELMA выступал как ударный элемент, готовый первым применить оружие по цели на дальней линии. БПЛА Akıncı, находясь поблизости, выполнял функцию ретранслятора и воздушного наблюдателя, фиксируя ход эксперимента на камеры.

Этот полет стал наглядной демонстрацией философии "лояльного ведомого" (loyal wingman) в реальных условиях. Идея не нова: ведущие военные державы уже несколько лет разрабатывают концепцию, при которой высокоавтоматизированные беспилотники будут сопровождать пилотируемые истребители, расширяя их возможности. Однако Турция стала первой, кто показал завершенный, реально действующий прототип такого взаимодействия. Для сравнения, в США в рамках программы Skyborg предпринимались попытки интегрировать беспилотники типа XQ-58A Valkyrie в тактические звенья, а ВВС Австралии совместно с Boeing создали демонстратор MQ-28 Ghost Bat именно под идеологию "ведомого дрона". Но ни один из этих проектов на конец 2025 года еще не продемонстрировал боевого применения оружия в связке с пилотируемыми машинами. Компания Boeing анонсировала первый запуск ракеты AIM-120 с дрона MQ-28 на декабрь 2025 года, то есть практически синхронно с турецкими испытаниями, но KIZILELMA успел раньше. Это существенный психологический и технологический рубеж: турецкий ВПК сумел опередить конкурентов из числа ведущих западных оборонных гигантов, задав планку в гонке беспилотных истребителей.

Принцип MUM-T коренится в признании того, что сочетание сильных сторон человека и машины дает синергетический эффект. Пилотируемый истребитель обладает творческим мышлением, способностью адаптироваться и принимать сложные тактические решения на лету, тогда как беспилотник превосходит по выносливости, может рисковать без опасения за жизнь экипажа и способен выдерживать большие перегрузки или выполнять заведомо опасные маневры. В совместной связке, управляемой как единое целое, истребители могут поручать дронам самые рискованные задачи: например, отправлять их вперед для перехвата групп вражеских самолетов или противостояния средствам ПВО, пока пилоты остаются в относительной безопасности позади. Именно такой сценарий отрабатывался под Синопом - F-16 выступали своего рода "квалифицированными командирами", а KIZILELMA брал на себя роль "ударного авангарда" на дальней дистанции. Этот опыт - первый в своем роде пример, когда в воздух поднялась смешанная эскадрилья из боевых самолетов и дронов-перехватчиков. Генералы ВВС Турции и руководители компаний-участников лично находились в воздухе на борту спарок F-16D, летевших рядом с KIZILELMA, что подчеркивает степень доверия к технологии и серьезность намерений интегрировать ее в военную организацию.

Концепция пилотируемо-беспилотного звена меняет устоявшиеся оперативные модели. Если прежде эскадрилья истребителей действовала как однородная группа пилотируемых машин, то в ближайшем будущем стандартной тактической единицей может стать гетерогенная группа, в которой 1-2 пилота координируют несколько беспилотников разного назначения. KIZILELMA изначально проектировался как часть такой системы: он способен обмениваться данными в режиме реального времени, следуя командам ведущего самолета или центра управления, но и обладая элементами автономности на случай нарушения связи. Турецкие инженеры заявляют, что благодаря искусственному интеллекту KIZILELMA может самостоятельно выполнять критические функции пилотирования и ведения боя, включая резкие уклонения и атакующие маневры, требующие доли секунды на реакцию. То есть в решающие моменты дрон будет действовать не как пассивный исполнитель команд, а как полноценный боевой автономный агент, запрограммированный на оптимальную модель поведения в бою. Подобная автономность - необходимое условие для реализации потенциала "роя" беспилотников, управляемых одним пилотом: человек не в состоянии лично дистанционно пилотировать сразу несколько машин, но он может ставить им задачи, а дальше доверять встроенным алгоритмам. Именно к такой архитектуре идут сейчас ВВС США, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) разрабатывают семейство дронов-ведомых для перспективного истребителя шестого поколения. Американские прототипы YFQ-42A (от General Atomics) и YFQ-44A (от Anduril) в 2024-25 годах совершили первые самостоятельные полеты, однако пока не осуществляли совместных миссий с пилотами и, тем более, не запускали ракеты. Китай также активно осваивает MUM-T: известно, что опытные образцы стелс-БПЛА типа GJ-11 "Острый меч" уже испытывались в связке с истребителями, отрабатывая обмен данными и элементы совместных маневров. Тем самым ведущие державы подтверждают тренд: "беспилотный ведомый" станет неотъемлемой частью боевой авиации ближайшего будущего, и Турция сумела занять место в авангарде этого направления.

Следует подчеркнуть, что продемонстрированная Турцией модель MUM-T носит не экспериментальный, а практически ориентированный характер. В отличие от лабораторных тестов, полет KIZILELMA с пятеркой F-16 показал готовность интегрировать дрон напрямую в боевые порядки действующей эскадрильи. Это существенно сокращает путь от испытаний к реальной службе. По заявлениям Baykar, KIZILELMA уже через год-два может поступить на вооружение ВВС Турции, а к концу десятилетия - стать массовой платформой, выпускаемой серийно. Если эти планы сбудутся, турецкие ВВС первыми в мире обретут способность ставить на дежурство смешанные эскадрильи, где беспилотники исполняют роль перехватчиков, дозорных и ударных самолетов, управляемых в координации с пилотами. Это предполагает и изменения в организационно-штатной структуре: возможно, появятся новые подразделения, включающие как летчиков, так и операторов дронов, которые будут обучаться совместным тактикам. Турецкое командование уже внимательно отслеживает этот процесс: на момент исторического пуска ракеты KIZILELMA в небе лично присутствовал командующий ВВС Турции генерал Зия Кемаль Кадыоглу и другие высокопоставленные офицеры, что свидетельствует о полной институциональной поддержке проекта. Можно ожидать, что опыт, полученный в ходе этих испытаний, ляжет в основу новых доктринальных документов ВВС Турции, регламентирующих боевое применение MUM-T. В этом контексте Турция становится полигоном не только для технологий, но и для отработки новейших принципов ведения войны, которые затем будут изучаться и, возможно, перениматься союзниками и соперниками по всему миру.

Технологический прорыв беспилотной авиации Турции

Доктринальные изменения: от пилотируемого к "пилотируемо-беспилотному" бою

Ключевой аспект достигнутого - новый оперативный "стиль" воздушных операций. Турецкое командование испытавало KIZILELMA в сценарии смешанных экипажей: пять F-16 в лидирующей роли "разведки", поддерживающих истребительных звеньев, одновременно с этим демонстрируя "союз" с беспилотниками в сложном бою. Аналогичные концепции manned-unmanned teaming (MUM-T) уже прорабатываются и в других странах. ВВС США и Пентагон активно продвигают программу Skyborg и Collaborative Combat Aircraft (CCA), идея которых - позволить пилотируемым и беспилотным истребителям совместно действовать в одной сети. В Австралии разработан MQ-28 Ghost Bat, который, хотя официально позиционируется как "самолет-спутник" F-35 и других самолетов, уже сегодня проходит испытания в совместных полетах с пилотируемыми машинами. В Китае ведутся работы над подобным принципом: например, китайский БПЛА GJ-11 "Острый меч" демонстрирует концепцию полета "в пары" с истребителем J-20, а аналитики указывают на аналогичную идеологию "верного ведомого" (loyal wingman). Разрабатываются и другие проекты: в Южной Корее, Великобритании и России также интересуются беспилотниками-истребителями. Однако турецкий опыт выделяется тем, что KIZILELMA уже выполнил реальную боевую задачу (хоть и в испытательном формате).

Системный подход Турции к MUM-T заметен: KIZILELMA создавался с низкой заметностью, возможностью нести ракеты во внутренние отсеки и интеграцией в национальную сеть управления боем. Одновременно ведутся работы над будущим многоцелевым истребителем TF KAAN, который изначально проектируется как летающий командный пункт для беспилотных "верных ведомых". Согласно публикациям Aselsan, TF KAAN скоммуницирован с BDA (беспилотниками) через российскую схему полетов данных (Indigenous Flight Datalink), что позволит ему отдавать приказы KIZILELMA и другим UCAV для выполнения задач ПРО и ОЭП. По сути, Турция стремится выстроить децентрализованную сеть в воздухе: пилотируемый истребитель остается относительно защищенным, а необитаемые ударные системы расходуются "на передовой", способствуя воздушному прикрытию и подавлению противника.

Важно подчеркнуть: аналогичные концепты были названы RAND Corporation "определяющей чертой будущих боевых действий". В частности, исследование RAND подчеркивает, что PLA Китая рассматривает MUM-T как ключевой элемент будущего сражения и переориентирует усилия на программную и тактическую интеграцию БПЛА с традиционными войсками. Турция, находясь в аналогичной трансформационной фазе, выдвигает свой вариант стратегии: она акцентирует не просто на количество дронов, а на раскрытие полного потенциала каждого звена - самолета, радара, ракеты и сети. Факт американского интереса к таким системам подтверждает, что KIZILELMA попал в центр внимания мировой гонки вооружений будущего. Так, Boeing планирует провести стрельбу AAM с MQ-28 к концу 2025 года, а до этого момента даже сам факт запуска ракеты с беспилотника воспринимался как неожиданный прорыв. Турецкий же демонстрационный удар уже превзошел ожидания: корабль "Анатолия" (будущий авианосец Турции) в перспективе сможет принимать на борт подобные беспилотники-перехватчики, что никем ранее не практиковалось.

Таким образом, KIZILELMA на деле сместил границы возможного в воздушной борьбе. Это заставляет переосмыслить классические определения "воздушного превосходства". Больше не только пилот мог полностью контролировать зону до самой цели: теперь на это способны и хорошо оснащенные дроны. Фраза министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Качыра о том, что национальные технологии готовы "переписать правила воздушного превосходства", звучит не просто как пафос. Если в недавнем прошлом обладание лучшими пилотируемыми самолетами (F-35, Rafale, Су-57 и пр.) означало автоматическое доминирование в воздухе, то теперь этому явлению противостоит новый фактор - массово производимые автоматизированные платформы. Это стимулирует глобальные изменения: страны вынуждены ускорять собственные программы автоматизации, чтобы не утратить статус.

Международный ракурс и геополитические последствия

Продемонстрированный успех KIZILELMA имеет важные международные корреляции. С одной стороны, он усиливает экспортный потенциал Турции на рынке современных систем вооружений. Еще одно турецкое инновационное достижение повышает привлекательность Baykar для партнеров: аналогичные программы в Украине и Азербайджане, например, показали, что беспилотники Турции могут влиять на ход конфликтов и стать базисом военно-технического сотрудничества. Сам факт отработки отечественной "цифровой воздушной коренной" (радар-ракета) означает для Турции большую экспортную автономию: ей не надо больше рассчитывать на иностранные согласования поставок компонентов. В этом контексте интересно упоминание о совместном с Италией проекте: итальянская LBA Systems войдет в серийное производство KIZILELMA, обеспечив европейской армии беспилотники, производимые в ЕС, но созданные по турецкой технологии. Это показывает новую динамику отношений: Запад готов интегрировать турецкие разработки в союзные системы, в отличие от прошлых десятилетий, когда Турцию рассматривали скорее как покупателя.

С другой стороны, KIZILELMA меняет игру в регионах с высокой напряженностью. Восточное Средиземноморье, Закавказье и Ближний Восток получили новый фактор сдерживания. В долгосрочной перспективе соседним странам (Греции, Израилю, другим) придется учитывать возможность появления над их водами и территориями беспилотников, способных с одного залпа уничтожать цели без риска пилота. Это вызывает необходимость переоценки стратегий и систем ПВО: помимо развертывания противоракетных систем, идет поиск средств борьбы именно с активными дронами с ракетами. Как отмечено в аналитике, такой беспилотный "выстрел" способен "усложнить планирование" соседних вооруженных сил в Эгейском и Восточном Средиземноморье, добавив к арсеналу Турции нетривиальное средство контроля воздушного пространства.

Кроме того, успех KIZILELMA является сигналом конкурирующим авиационным держа-вам. Он стимулирует инвестирование в альтернативные решения: усиление разведки от "далеко видящих" самолетов ДРЛО или спутников, развитие ПО для сетевых связей и сотрудничества. Западные и азиатские авиационные концерны будут вынуждены ускорить собственные программы MUM-T, чтобы не упустить рынок перспективных технологий. Так, уже отмечалось, что Boeing и DARPA "на пробу" готовились к первому выстрелу AAM с MQ-28, а Lockheed Martin заявлял о "минимально безэкипажном" сценарии для F-35. После KIZILELMA их усилия будут еще активнее ориентированы на практическую отработку сетевого взаимодействия человек-машина. Авиасообщества могут ожидать роста интереса к "сетевым истребителям" шестого поколения: например, франко-германский проект FCAS уже обсуждает беспилотных ведомых, а США рассматривают возможность интеграции "дронов-убийц" в арсенал F-15 и F-16. Страны, упустившие свой шанс лидировать в этой области, рискуют отстать в концепциях завоевания неба.

Наконец, KIZILELMA выступает частью более широкой тенденции: расползание конфликтов в Сети и киберпространстве. Любая новая система обмена данными (например, между истребителями и БПЛА) становится потенциальным уязвимым звеном. Здесь встает вопрос о безопасности каналов связи, методов защиты от помех и кибератак. Практический запуск BVR-перехвата беспилотником требует дополнительного внимания к электромагнитной защищенности и ред-командованию: вывод из строя радара или канала управления в критический момент приводит к новой картине угроз. Аналитики RAND прямо указывают, что сопутствующая задача - "значительно улучшить защиту ЭМ-диапазона" в MUM-T системах. В целом демонстрация KIZILELMA заостряет тему сетецентричных войн и ставит вопрос: насколько быстро адаптируются глобальные цепочки логистики и разведки под погружение БПЛА в ключевые бойцы? Ответы на этот вопрос определят стратегические приоритеты союзов и альянсов в обозримом будущем.

Выводы и стратегические рекомендации

Достижение Турции с беспилотником KIZILELMA - не просто технический рекорд, а маркер новой реальности.

Во-первых, оно подтверждает: теперь не только пилотируемые истребители могут успешно проводить BVR-перехваты. "Эра, когда только человек мог дать решающий выстрел из воздуха", постепенно уходит в прошлое. Это означает, что крупнейшим армиям и их союзам придется пересмотреть определение воздушного превосходства - оно становится распределенной характеристикой, а не исключительной привилегией монолитного "флагманского" истребителя.

Во-вторых, Турция показала, что она существенно увеличила технологический суверенитет и экспортный потенциал в области передовых вооружений. Она создала полностью свою "воздушную экосистему" (раньше таких примеров не было) и получила влияние на нарождающиеся рынки (Украина, Азербайджан, страны Азии и Африки). Западно-европейским производителям нужно либо объединяться с подобными центрами инноваций (как это делает Италия), либо ускорять собственные разработки, чтобы не оказаться вне рынка. В свою очередь, другим государствам сдерживания следует укреплять ПВО (включая системы сетевой борьбы с БПЛА) и развивать собственные дроны-"хищники".

В-третьих, на теоретическом уровне раскрылся один из модных трендов будущего: многоагентные беспилотные системы, баланс человека и машины. Турецкая операция проиллюстрировала, как быстро развивается тактика, в которой пилот может "удаленно командовать" уничтожением цели через своего беспилотного товарища. Для военных планировщиков это означает необходимость активного корректирования подготовки личного состава (операторы БПЛА должны работать в связке с пилотами), а также совершенствования доктрин (например, как вести бой в смешанных формированиях, обеспечение ЦУ и предотвращение атак на сетевые каналы). Кроме того, проявился важный правовой и этический контекст: полномасштабное внедрение автономных боевых машин с AAM на борту требует обсуждения на международных площадках (ООН, Женевская конвенция и пр.), чтобы избежать опасных прецедентов неконтролируемых эскалаций.

Рекомендации. Первым приоритетом для Турции и ее союзников должно стать сохранение инерции инноваций - довести проект KIZILELMA до серийного производства и ввести в состав ВВС, закрепив за ним роль "удаленного перехватчика" и разведчика. Этот опыт следует обобщить: например, внедрить улучшенные системы связи (защищенный datalink, ИИ-помощников) и развивать новые варианты "Kizilelma-B/C" с более высокой скоростью и емкой боевой нагрузкой. Для НАТО и партнеров важно учесть риски разногласий в союзной структуре. Турция уже стала поставщиком перспективных БПЛА для ряда стран, включительно с некоторыми членами ЕС. Союзники могут усилить кооперацию с Турцией через совместные проекты (как LBA Systems с Италией) или формировать подобные внутри НАТО, чтобы синхронизировать архитектуру сетевых вооружений и избежать технологического разрыва.

А государствам, которые видят в KIZILELMA угрозу, стоит адаптироваться: инвестиции в системы противодействия беспилотникам, развитие собственных "пилотируемых сетей" и диверсификацию воздушных сил. К примеру, акцент на БРЛС с синтезом данных (включая спутники и приемщики РЛС) поможет противостоять появлению новых типов невидимых целей. Обмен разведданными в реальном времени между странами (форумы и альянсы) повысит устойчивость к неожиданным атакам.

В заключение можно сказать: сделанный Турцией шаг - это сигнал всему миру. Он показывает, что барьер между пилотируемыми и беспилотными воздушными платформами становится все более размытым. Эпоха комбинации человека и машины вошла в число определяющих факторов безопасности. Принятие этой реальности требует кардинального переосмысления доктрин, политических решений и исследований. Силы, которые успеют адаптироваться к новой "гибридной" модели воздушного боя - и выстроят нужные альянсы и стандарты - обретут преимущество в наступающей "новой эрe воздушного превосходства", где побеждать будет не тот, у кого класснее самолет, а у кого эффективнее сеть и концепция.