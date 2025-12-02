Азербайджан выступил посредником в получении Турцией права на проведение COP31.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик по COP29 в Азербайджане Ялчин Рафиев в рамках международной конференции "Роль университетов в развитии зеленой энергетики и устойчивого развития", прошедшей в Университете АДА.

Заместитель министра отметил, что проведение COP31 в Турции повысит внимание к экологическим проблемам в регионе.

Я.Рафиев сказал, что Азербайджан предложил Турции свою поддержку. Турция, в свою очередь, заинтересована в сотрудничестве и планирует в ближайшее время приём азербайджанской делегации.