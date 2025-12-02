На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил на своих воздушных судах обновленную систему мультимедийных развлечений, направленную на дальнейшее повышение качества сервиса.

Как передает Day.Az, обновленная платформа делает каждый перелет не только комфортным, но и превращает его в увлекательное путешествие по культуре Азербайджана и мира.

Пассажирам доступен широкий каталог фильмов - от новейших голливудских премьер до признанных произведений мировой кинематографии. Наличие субтитров на азербайджанском языке делает контент более удобным и доступным для разных категорий зрителей.

Особое внимание в платформе уделено национальному кино. Художественные и документальные фильмы азербайджанских режиссеров помогают пассажирам глубже познакомиться с культурой, историей и современной жизнью страны.

AZAL неизменно следует своей миссии - обеспечивать пассажирам высокий уровень комфорта и вдохновлять их на новые открытия.

Путешествуя с AZAL, вы открываете для себя не только новые города и страны, но и лучшие произведения мирового кинематографа, а также жемчужины азербайджанского искусства.

Подробная информация о расписании рейсов и услугах авиакомпании представлена на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL.