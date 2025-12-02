Тяжелые ДТП по вине уставших водителей

Управление автомобилем в утомленном или сонном состоянии остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Представленные видеоматериалы вновь подтверждают, что подобные случаи неоднократно приводили к тяжёлым авариям с человеческими жертвами.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Главное управление государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что, несмотря на неоднократные обращения и принимаемые профилактические меры, среди водителей все еще встречаются те, кто садится за руль в состоянии усталости, без соблюдения режима труда и отдыха.

Во время очередного рейда, проведенного Главным управлением, с водителями были проведены разъяснительные беседы и профилактические беседы на указанную тему. Особое внимание уделено водителям, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками: им напомнили о необходимости соблюдения режима труда и отдыха, а также о важности короткого перерыва после двух-трех часов непрерывного движения. Были даны соответствующие рекомендации.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.