Тяжелые ДТП по вине уставших водителей - новые кадры
Управление автомобилем в утомленном или сонном состоянии остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Представленные видеоматериалы вновь подтверждают, что подобные случаи неоднократно приводили к тяжёлым авариям с человеческими жертвами.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Главное управление государственной дорожной полиции.
В ведомстве отметили, что, несмотря на неоднократные обращения и принимаемые профилактические меры, среди водителей все еще встречаются те, кто садится за руль в состоянии усталости, без соблюдения режима труда и отдыха.
Во время очередного рейда, проведенного Главным управлением, с водителями были проведены разъяснительные беседы и профилактические беседы на указанную тему. Особое внимание уделено водителям, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками: им напомнили о необходимости соблюдения режима труда и отдыха, а также о важности короткого перерыва после двух-трех часов непрерывного движения. Были даны соответствующие рекомендации.
В Главном управлении государственной дорожной полиции подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.
