В Баку задержан наркокурьер - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку у наркокурьера изъяли 13 килограммов марихуаны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в ходе операции сотрудников Районного управления полиции был задержан 38-летний Эльвин Алиев, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.
У него обнаружено и изъято 13 кг 700 г марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
