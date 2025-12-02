В Баку задержан наркокурьер

В Насиминском районе Баку у наркокурьера изъяли 13 килограммов марихуаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в ходе операции сотрудников Районного управления полиции был задержан 38-летний Эльвин Алиев, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.

У него обнаружено и изъято 13 кг 700 г марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.