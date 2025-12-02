В Баку провели операцию против онлайн-пирамиды

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело операцию против онлайн-мошеннической пирамиды под названием "Zuerx".

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате оперативно-технических мероприятий киберполиции были установлены и задержаны лица, управлявшие указанной пирамидой: 32-летний Али Гаразаде, 35-летний Самир Агазаде и 39-летний Эльмар Хосиев.

Расследованием установлено, что они обещали более чем 400 участникам групп, созданных ими в WhatsApp и других мессенджерах, высокий доход от вложений в пирамиду "Zuerx" в форме криптовалюты. Чтобы вызвать доверие и привлечь новых участников, задержанные несколько раз перечисляли на счета потерпевших символические суммы в криптовалюте.

Поверив заманчивым предложениям и желая получить больше прибыли, люди отправляли в мошенническую пирамиду крупные денежные средства. В итоге члены группы, завладевшие значительными суммами, прекратили деятельность пирамиды "Zuerx".

По фактам продолжается расследование.

"Еще раз рекомендуем гражданам не доверять пирамидам и мошенническим схемам в онлайн-платформах, не основанным на каких-либо экономических реалиях, а также приложениям, предлагающим высокие проценты дохода под видом криптоинвестиций", - отметили в ведомстве.