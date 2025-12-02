В Румынии наблюдается дефицит воды

Более десятка населенных пунктов на юге Румынии с пятницы ждут восстановления водоснабжения, прервавшегося из-за совокупности проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Digi24, в 14 населенных пунктах жудецев Прахова и Дымбовица, всего у около 100 тысяч человек, с пятницы нет водоснабжения. Проблема возникла после сброса воды из озера Палтину для ремонта оборудования, которое вышло из строя после недавних ливней, когда в озеро шла очень заиленная вода, пишет "Европейская правда".

В пострадавшие районы направили водовозы. Также выдается бутилированная вода из государственных резервов. В местных магазинах вода исчезает с полок быстрее, чем ее завозят.

Из-за отсутствия воды школьников перевели на обучение в онлайн-формате и ограничили работу местных медицинских учреждений.

По худшим сценариям, восстановить водоснабжение получится только в следующий понедельник, 8 декабря.

Министр окружающей среды Диана Бузояну назвала ситуацию "свидетельством не только технической проблемы, но и непрофессионализма".