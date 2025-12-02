В Windows перестала работать важная функция

Инженеры Microsoft случайно сломали ночной режим в Windows 11.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание The Verge.

Обозреватель медиа Том Уоррен сообщил, что недавно в операционной системе (ОС) Microsoft появился ночной режим для диалоговых окон "Проводника". Однако из-за неизвестной ошибки при запуске файлового менеджера "Проводник" стал открываться в обычном режиме - даже при активации ночной темы.

Уоррен заявил, что запуск "Проводника" выглядит как белая вспышка - из-за цвета интерфейса. По его словам, сбой в работе важной функции "похож на взрыв". "Это неприятно, если вы работаете за компьютером в темноте с включенным темным режимом", - пожаловался журналист. При этом спустя время файловый менеджер начинает отображаться корректно.

В Microsoft признали ошибку и пообещали ее исправить. В компании уточнили, что проблему ночного режима заметили после выхода обновления KB5070311. "В окне "Проводника" может на короткое время отображаться пустой белый экран перед загрузкой файлов и папок", - отметили специалисты.