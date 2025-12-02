Белый дом представил результаты медицинского обследования Трампа

Результаты медицинского обследования 79-летнего президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что его здоровье находится в норме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы, которое опубликовано на странице Белого дома в социальной сети X.

"Детальное обследование <...> подтверждает, что общее состояние здоровья Трампа остается отличным", - говорится в документе.

В нем уточняется, что брюшная полость и сердечно-сосудистая система президента США пребывают в нормальном состоянии. Барбарелла подчеркнул, что проведенные медицинские обследования полезны для мужчин возрастной группы, в которую входит глава государства.

