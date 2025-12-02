В космосе обнаружили двойника Млечного Пути

Астрономы обнаружили спиральную галактику, похожую на Млечный Путь, в эпоху, когда, по общепринятым представлениям, такие "зрелые" структуры просто не могли существовать. Галактика Alaknanda сформировалась всего через 1,5 млрд лет после Большого взрыва - примерно на десятой части современной истории Вселенной - и это открытие уже заставляет ученых пересматривать модели образования галактик. Находку сделали индийские исследователи Раши Джайн и Йогеш Вададекар из Национального центра радиоастрофизики Tata Institute of Fundamental Research в Пуне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Телескоп Джеймса Уэбба, оснащенный чувствительной оптикой и способный получать свет от самых ранних эпох космоса, позволил рассмотреть в далеких областях не просто молодую галактику, а полноценную спираль с двумя симметричными рукавами и выраженным балджем - структурой, характерной для "взрослых" дисковых систем наподобие Млечного Пути.

Для классической астрономической картины это сюрприз. Считалось, что такие галактики формируются медленно: газ должен аккумулироваться в диске, затем устойчивые волны плотности постепенно "рисуют" спиральные рукава, а сама система при этом должна оставаться относительно спокойной и не переживать разрушительных столкновений. На всё это уходят миллиарды лет.

Alaknanda выбивается из этих представлений. Диаметр галактики достигает около 30 тысяч световых лет, она активно образует новые звезды - суммарной массой около 60 солнечных в год, что примерно в 20 раз выше темпа Млечного Пути. Анализ показал, что половина звезд появилась за какие-то 200 млн лет - миг по космическим меркам.

"Alaknanda обладает структурной зрелостью, которую мы обычно наблюдаем у систем, гораздо более старых, - отметил Раши Джайн. - Похоже, физические процессы, формирующие спиральные галактики, способны протекать куда быстрее, чем мы считали. Это вынуждает нас пересматривать нашу теоретическую базу."