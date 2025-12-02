В Азербайджане 233 человека пострадали от кассетного оружия

В ходе мониторинга в освобожденных от оккупации районах Азербайджана были выявлены факты применения кассетного оружия. Применение этого типа оружия было зарегистрировано как во время Первой, так и Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной 22-й конференции Конвенции о запрете мин и презентации общественности отчета Landmine Monitor Report 2025, состоявшейся сегодня в Женеве.

Он отметил, что 15 августа 1992 года кассетные бомбы были сброшены на территорию Азербайджана двумя самолетами без государственных номерных знаков. В результате этой атаки среди мирного населения были убитые и раненые. "В ходе мониторинга было установлено, что Физулинский, Гёранбойский, Бардинский и Тертерский районы подверглись атакам с применением кассетного оружия. Это оружие применялось и во время второй Карабахской войны. Согласно данным, жертвами кассетного оружия в Баку, Гяндже, Мингячевире, Тертерском и Физулинском районах стали в общей сложности 233 человека. Из них 8 детей и 13 женщин. Из пострадавших 182 получили ранения различной степени тяжести, а возраст самого пожилого пострадавшего - 71 год. После Отечественной войны жертвами кассетного оружия стали 12 человек", - сказал Х.Сафиханов.

По его словам, жертвами кассетного оружия также стал 21 военнослужащий. Двое из них погибли, 19 получили ранения.