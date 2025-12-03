Путин провел встречу с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча была посвящена украинскому урегулированию. Она продлилась около пяти часов.

С российской стороны в беседе участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.