Запущена очередная продажа льготного жилья

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало новый этап реализации льготного жилья.

Как передает Day.Az, в рамках действующей программы предлагаются квартиры по сниженным условиям в жилых комплексах Говсана (первой и второй очередей), а также в комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Бинагади, Ширвана и Евлаха.

Всего планируется выставить на продажу 627 квартир.