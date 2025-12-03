https://news.day.az/society/1799492.html Запущена очередная продажа льготного жилья Вот уникализированная версия текста, сохранившая смысл и деловой стиль: Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало новый этап реализации льготного жилья.
Запущена очередная продажа льготного жилья
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало новый этап реализации льготного жилья.
Как передает Day.Az, в рамках действующей программы предлагаются квартиры по сниженным условиям в жилых комплексах Говсана (первой и второй очередей), а также в комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Бинагади, Ширвана и Евлаха.
Всего планируется выставить на продажу 627 квартир.
