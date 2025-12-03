Оплата банковской картой появится и в бакинских автобусах

Как сообщалось ранее, в бакинском метрополитене введена возможность оплаты проезда банковской картой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, аналогичный механизм планируется внедрить и в системе автобусных перевозок.

В настоящее время оплата банковскими картами в городских автобусах не предусмотрена. Пассажиры отмечают необходимость расширения данного способа оплаты на все виды общественного транспорта.

Оператор системы "Bakı kart", ООО K Group, сообщил, что оплата проезда банковскими картами, а также мобильными устройствами с поддержкой NFC, будет полностью внедрена на всех маршрутах автобусного транспорта.