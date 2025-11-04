Хорошая новость для пассажиров метро!

"Бакинский метрополитен" внедрил ещё одно новшество, соответствующее требованиям цифровой эпохи.

Как сообщили Day.Az в "Бакинском метрополитене", теперь пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью всех местных банковских карт с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay. При этом ранее действующие способы оплаты - BakıKart, BirBank и M10 - остаются в силе.

Метод оплаты, который в течение некоторого времени работал в тестовом режиме, уже внедрён на всех станциях метро. Испытания успешно прошли на станциях Фиолетовой линии.

Кроме того, при оплате через NFC пассажирам будет предоставлена возможность однократного прохода, даже если на банковской карте временно нет средств. Однако, если баланс не будет пополнен, оплата картой автоматически блокируется.

Отмечается также, что для повторного прохода через тот же турникет одной и той же картой требуется подождать 10 минут, однако через другой турникет оплату можно произвести сразу, без ожидания.