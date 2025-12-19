Этот штраф увеличен в 10 раз

За нарушение порядка представления налоговой отчетности и отчетов о взимании государственных пошлин некоторые штрафы будут увеличены.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за непредставление в установленный Налоговым кодексом срок либо за умышленное искажение информации и документов, необходимых для ответа на запросы об обмене налоговой и финансовой информацией, поступившие от иностранных государств на основании международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, лицами, не состоящими на учете в качестве налогоплательщиков, будут применяться следующие штрафы:

- к физическим лицам - в размере 300 манатов (в настоящее время - 50 манатов);

- к юридическим лицам - в размере 1 000 манатов (в настоящее время - 100 манатов).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане будут штрафовать за открытые призывы к проституции в соцсетях.