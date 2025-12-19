В Азербайджане будут штрафовать за открытые призывы к проституции в соцсетях

За открытые призывы к занятию проституцией, распространяемые в интернет-информационных ресурсах, будет применяться штраф.

Как сообщает Day.Az, данная норма отражена в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за открытые призывы к занятию проституцией либо за посредничество в соответствующих сделках при их массовой демонстрации с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей будет предусмотрен штраф в размере 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запретят делиться этой информацией в соцсетях.