Из этого города в Баку открываются прямые рейсы

Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia объявил об открытии шести новых прямых маршрутов в 2026 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, перевозчик расширяет как летнее, так и зимнее расписание полетов.

В частности, с 3 мая будут запущены прямые рейсы из Белграда в Баку.

Кроме того, прямые авиарейсы планируется открыть с 30 апреля - в Санторини, с 23 мая - в Торонто, с 30 сентября - в Севилью, с 27 октября - в Тенерифе, а с 14 декабря - в Тромсё.

Отмечается, что билеты по всем новым маршрутам уже поступили в продажу.