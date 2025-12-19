https://news.day.az/tourism/1803563.html Из этого города в Баку открываются прямые рейсы - объявлена дата Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia объявил об открытии шести новых прямых маршрутов в 2026 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, перевозчик расширяет как летнее, так и зимнее расписание полетов. В частности, с 3 мая будут запущены прямые рейсы из Белграда в Баку.
Из этого города в Баку открываются прямые рейсы - объявлена дата
Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia объявил об открытии шести новых прямых маршрутов в 2026 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, перевозчик расширяет как летнее, так и зимнее расписание полетов.
В частности, с 3 мая будут запущены прямые рейсы из Белграда в Баку.
Кроме того, прямые авиарейсы планируется открыть с 30 апреля - в Санторини, с 23 мая - в Торонто, с 30 сентября - в Севилью, с 27 октября - в Тенерифе, а с 14 декабря - в Тромсё.
Отмечается, что билеты по всем новым маршрутам уже поступили в продажу.
